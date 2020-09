Il Sassuolo ha fissato il prezzo di Jeremie Boga: l’esterno neroverde costa almeno 40 milioni di euro. Le ultime

Jeremie Boga potrebbe lasciare il Sassuolo nel corso di questa finestra di mercato, vantando numerose attenzioni in Serie A ed Europa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la società neroverde ha fissato il prezzo dell’esterno: occorrono 40 milioni di euro per dare il via libera alla sua cessione.