Bojinov: «Pescara o Catania? Aperte entrambe le piste»

Bojinov atterrato a Roma per le visite mediche con il Pescara, ma il Catania non demorde: le ultime sull’attaccante

Bojinov è intenzionato a ripartire dall’Italia. Ancora da capire, tuttavia, se difenderà i colori del Pescara o del Catania. Il giocatore è atterrato a Roma per sostenere le visite mediche col Delfino, ma nulla è ancora deciso.

«Pescara? Finchè non si fa non posso dire niente. La voglia di tornare in Italia è stata grande, ma finché non vediamo nero su bianco non possiamo dire niente. Catania? l’ipotesi non è chiusa neanche lì, al momento sono aperte entrambe», ha spiegato il giocatore ai microfoni di gianlucadimarzio.com.