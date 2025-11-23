Bologna, prove da grande squadra: Italiano sorprende tutti e ora ci si chiede fin dove possa arrivare! L’analisi del successo contro l’Udinese

Bologna, il successo sul Napoli e il 3-0 di Udine prove da grande squadra: rotazioni profonde, idee chiare e un’identità fortissima. Dove può arrivare?

Il Bologna continua a sorprendere e a scalare la classifica. Dopo il successo sul Napoli, la squadra di Vincenzo Italiano ha dato un’altra prova di maturità imponendosi 3-0 sul campo dell’Udinese, una vittoria che – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – è «quasi una dichiarazione d’intenti». Il quotidiano si chiede infatti «che cosa si è messo in testa il Bologna?», evidenziando come i 24 punti attuali rappresentino il miglior avvio rossoblù nell’era dei tre punti.

Nonostante le assenze importanti e alcune scelte coraggiose (Vitik, Lucumì, Ferguson e Odgaard inizialmente in panchina), il Bologna ha mantenuto identità e organizzazione. Dopo un primo tempo complicato, con il rigore sbagliato da Orsolini e poche occasioni costruite, la squadra ha cambiato marcia nella ripresa.

Il vantaggio nasce «da un ribaltamento rapido di Moro per Orsolini», rifinito dall’inserimento di Pobega, autore poi anche del raddoppio grazie al «pressing distintivo della squadra». Nel recupero è arrivato il 3-0 firmato da Federico Bernardeschi, al primo gol in Serie A dopo quattro anni.

La Gazzetta evidenzia anche le difficoltà iniziali: la squadra non riusciva a essere aggressiva come al solito, alcune marcature saltavano e l’Udinese trovava spazio con Atta e Zaniolo. Ma con il passare dei minuti, «la confidenza difensiva ha infuso sicurezza anche più avanti» e il Bologna ha preso il controllo del match.

Il messaggio finale del quotidiano è chiaro: il progetto di Italiano sta crescendo in profondità, convinzione e consapevolezza. E se questo è il livello, il Bologna non è più una sorpresa, ma una realtà che può guardare molto più in alto.