Bologna, primo allenamento in Arabia per la squadra di Italiano: c’è una buona notizia per il tecnico dei felsinei

Bologna, buone notizie per Italiano. Vitik è rientrato in gruppo e si prepara ad essere disponibile per la sfida contro l’Inter. Le ultime

Il Bologna ha ufficialmente iniziato la propria avventura in Arabia Saudita, dove nella giornata di oggi ha svolto il primo allenamento in vista dei prossimi impegni stagionali. I rossoblù, partiti nella giornata di ieri, sono scesi in campo a Riyad presso il centro sportivo dell’Al-Nassr, sfruttando strutture moderne e condizioni climatiche favorevoli per proseguire la preparazione.

La seduta odierna rappresenta un passaggio importante per il Bologna, chiamato a mantenere alta la concentrazione in un momento delicato della stagione. Lo staff tecnico guidato da Vincenzo Italiano ha potuto trarre indicazioni positive soprattutto dal punto di vista dell’infermeria. La notizia più incoraggiante riguarda infatti Martin Vitik: il difensore ceco è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e potrebbe tornare a disposizione già nelle prossime partite ufficiali, con la sfida contro l’Inter che resta un obiettivo concreto.

Diversa, invece, la situazione di Lukasz Skorupski. Il portiere del Bologna ha svolto un lavoro differenziato sul campo, seguendo un programma personalizzato volto a gestire al meglio la sua condizione fisica. Lo staff medico e atletico monitora quotidianamente i suoi progressi, con l’obiettivo di riaverlo al massimo della forma nel minor tempo possibile.

Non tutti i giocatori hanno preso parte alla trasferta saudita. Remo Freuler e Nicolò Casale sono rimasti a Bologna, dove hanno continuato ad allenarsi presso il centro sportivo di Casteldebole. I due calciatori non prenderanno parte alla Supercoppa italiana, scelta condivisa dallo staff tecnico per gestire carichi di lavoro e situazioni fisiche specifiche.

Il report del primo allenamento del Bologna a Riyad

Il Bologna ha svolto una seduta completa e ben strutturata. L’allenamento si è aperto con una fase di attivazione atletica, utile per smaltire le fatiche del viaggio e adattarsi al clima locale. Successivamente, i rossoblù hanno lavorato su esercitazioni tecnico-tattiche, focalizzate soprattutto sul possesso palla e sui movimenti di squadra.

La parte finale dell’allenamento ha visto il Bologna impegnato in una partitella a campo ridotto, momento fondamentale per mantenere ritmo e intensità. Il tutto si è svolto sotto il sole di Riyad e all’interno delle strutture dell’Al-Nassr Club, che hanno offerto condizioni ideali per la preparazione.

Il ritorno in gruppo di Vitik rappresenta un segnale importante per il Bologna, che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti. Nei prossimi giorni lo staff di Italiano continuerà a lavorare per affinare la condizione fisica e tattica, con l’obiettivo di farsi trovare pronto già dalla prossima sfida di alto livello contro l’Inter.