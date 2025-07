Bologna, Bernardeschi si presenta: «Finalmente ci siamo: sono arrivato! Tifosi rossoblù, ci vediamo presto». Le dichiarazioni

Il Bologna si prepara ad affrontare la stagione 2025/26 con ambizioni rinnovate e un organico che mescola esperienza, qualità e personalità. Dopo l’arrivo di Ciro Immobile, attaccante classe 1990 e storico capocannoniere della Serie A con un passato glorioso alla Lazio e nella Nazionale, il club felsineo ufficializza l’ingaggio di Federico Bernardeschi.

Bernardeschi, esterno offensivo nato nel 1994 a Carrara, è noto per la sua tecnica sopraffina, la duttilità tattica e il mancino educato. Cresciuto nel vivaio della Fiorentina, si è affermato come uno dei giovani più promettenti del panorama italiano prima di approdare alla Juventus, dove ha conquistato diversi titoli nazionali e maturato una solida esperienza europea. Dopo una parentesi nel campionato nordamericano con il Toronto FC, Bernardeschi torna in Italia deciso a rilanciarsi ai massimi livelli.

Il suo arrivo a Bologna rappresenta un ulteriore tassello nella strategia del club di costruire una squadra competitiva puntando su calciatori esperti e di valore. Il nuovo progetto sportivo ruota attorno a profili di spessore internazionale, capaci di guidare i giovani e di portare mentalità vincente nello spogliatoio.

La dirigenza rossoblù, guidata dal direttore sportivo Giovanni Sartori, sembra determinata a riportare il Bologna nei vertici del calcio italiano. Bernardeschi, protagonista anche nella storica vittoria dell’Europeo 2021 con la maglia azzurra, aggiunge pedigree e leadership a una rosa già arricchita da Immobile e da altri elementi di esperienza.

Con il tecnico Italiano, quindi, il Bologna può sognare in grande. La stagione si preannuncia entusiasmante, con tifosi e addetti ai lavori curiosi di vedere all’opera una squadra che unisce grinta, intelligenza tattica e una solida dose di talento. Ecco le prime parole di Bernardeschi:

PAROLE – «E finalmente ci siamo: sono arrivato! Tifosi rossoblù, ci vediamo presto. Mi raccomando: carichi!».