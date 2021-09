Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha analizzato il momento della squadra emiliana ai microfoni di DAZN

Ai microfoni di DAZN, il ds del Bologna Bigon ha parlato della situazione rossoblu:

«E’ presto per parlare di maturità raggiunta, la stagione è appena iniziata e i dati per ora sono troppo pochi. Dobbiamo continuare con le buone prestazioni ed essere concreti in fase offensiva e difensiva».