Bologna Brann, Niccolini in conferenza stampa: «Italiano ci sarà in panchina solo meteo permettendo. Abbiamo studiato gli avversari e penso che…»
Bologna Brann, Niccolini in conferenza stampa ha analizzato nei dettagli la sfida di Europa League soffermandosi anche sul tecnico dei felsinei.
Giornata di vigilia per il Bologna. Niccolini in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il Brann.
ITALIANO – «Ci sarà meteo permettendo. Sono contento dei risultati ottenuti in questo periodo, ma ritornerà al mio abituale compito».
BRANN – «L’abbiamo studiata e sono una squadra molto fisica ed organizzata. Speriamo comunque di riuscire a portare a casa i tre punti».
