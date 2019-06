Bologna, contatti per Kouamé: il Genoa fissa il prezzo

Il Bologna lavora per ingaggiare l’attaccante Kouamé. Pronta l’offerta per convincere il Genoa a lasciarlo andare

Christian Kouamé potrebbe fare al caso di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore ha chiesto rinforzi per provare a lottare per l’Europa League e l’attaccante ivoriano classe ’97 del Genoa potrebbe essere un profilo ideale per i rossoblù.

Secondo Il Resto del Carlino, il Bologna sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia 15 milioni di euro. In settimana sono previsti nuovi contatti con il presidente Preziosi.