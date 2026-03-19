Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Lui l’ultima idea dei bianconeri

La Juventus guarda avanti e continua a lavorare sul dossier portiere in vista della prossima stagione. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è Guillaume Restes, estremo difensore francese del Tolosa, considerato uno dei talenti più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo. Il classe 2005 ha un contratto con il club francese fino al 30 giugno 2028 ed è ormai stabilmente uno dei punti di riferimento della squadra, come confermano i dati aggiornati sul suo profilo e sul suo valore di mercato. Restes viene infatti valutato intorno ai 20 milioni di euro, cifra che dà già una prima idea del peso economico dell’operazione. Secondo la traccia rilanciata oggi da Tuttosport, l’interesse bianconero è concreto e si inserisce in una riflessione più ampia sul futuro della porta, settore su cui il club vuole intervenire con largo anticipo.

Il Tolosa parte da una base alta e il margine di manovra non è enorme

La Juve apprezza Restes per età, margini di crescita, personalità e qualità tecniche, ma sa bene che il Tolosa non ha alcuna intenzione di svendere il proprio portiere. Il contratto lungo fino al 2028 rafforza la posizione del club francese e rende inevitabile una trattativa onerosa. I riferimenti usciti oggi su siti che riprendono la ricostruzione di Tuttosport parlano infatti di una valutazione almeno da 20 milioni di euro, una base economica importante per un giocatore così giovane ma già inserito nel giro dell’Under 21 francese. Per la Juventus sarebbe quindi un investimento strutturale, non un’operazione di semplice opportunità. Proprio per questo il club sta riflettendo con attenzione su tempi, costi e sostenibilità di un eventuale affondo, sapendo che la concorrenza internazionale può aumentare se il portiere continuerà a confermarsi su questi livelli anche nei prossimi mesi.

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Tutto passa dalla Champions e dalla strategia economica del club

Il punto centrale, però, resta uno: per pensare davvero a un investimento di questo tipo, la Juventus ha bisogno della qualificazione alla prossima Champions League. I ricavi europei sono infatti considerati decisivi per finanziare operazioni di prospettiva ma già economicamente rilevanti come quella per Restes. È anche per questo che ogni partita di campionato pesa doppiamente: per la classifica e per la costruzione della rosa futura. La Juventus vuole anticipare la concorrenza e regalare a Luciano Spalletti, allenatore bianconero, un portiere di prospettiva internazionale, ma prima dovrà mettere in sicurezza il traguardo europeo. Restes, oggi, resta più di una semplice idea: è un obiettivo vero, affascinante e costoso.