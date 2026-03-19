Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 30ª giornata. Assente Manganiello dopo Inter Atalanta

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

Manganiello

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 30ª giornata. Chi è stato scelto per tutte le sfide

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 30ª giornata di Serie A.

CAGLIARI – NAPOLI    Venerdì 20/03 h 18:30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      PERRI

VAR:  MARINI

AVAR:   SERRA

GENOA – UDINESE    Venerdì 20/03 h. 20:45

COLLU

PERETTI – BIFFI

IV:      TURRINI

VAR:   AURELIANO

AVAR:    PEZZUTO

PARMA – CREMONESE    Sabato 21/03 h. 15:00

FABBRI

CIPRESSA – YOSHIKAWA

IV:       GALIPO’

VAR:  PATERNA

AVAR:    DI BELLO

MILAN – TORINO    Sabato 21/03 h. 18:00

FOURNEAU

ROSSI M. – MORO

IV:     DOVERI

VAR:   NASCA

AVAR:    MARESCA

JUVENTUS – SASSUOLO    Sabato 21/03 h. 20:45

MARCHETTI

COSTANZO – BIANCHINI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   ABISSO

AVAR:    CAMPLONE

COMO – PISA    h. 12:30

PAIRETTO

MASTRODONATO – FONTEMURATO

IV:     MUCERA

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

ATALANTA – H. VERONA    h. 15:00

AYROLDI

BERCIGLI – FONTANI

IV:     CREZZINI

VAR:    MAGGIONI

AVAR:     LA PENNA

BOLOGNA – LAZIO    h. 15:00

FELICIANI

BERTI – LAUDATO

IV:     ZANOTTI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GIUA

ROMA – LECCE    h. 18:00

SACCHI J.L.

BACCINI – ZINGARELLI

IV:       MASSIMI

VAR:     GHERSINI

AVAR:  ABISSO

FIORENTINA – INTER    h. 20:45

COLOMBO

BAHRI – DEI GIUDICI

IV:       TREMOLADA

VAR:     MARESCA

AVAR:   MASSA

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Change privacy settings
×