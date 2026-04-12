Bologna, Di Vaio fa chiarezza: «Ecco perché gioca Pessina. Orsolini non è contento di questo periodo, abbiamo bisogno di lui!»

Bologna, Marco Di Vaio ha parlato così prima del match contro il Lecce valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26

Marco Di Vaio ha parlato a DAZN prima di Bologna Lecce.

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PESSINA – «La scelta di Pessina è stata presa come normale turnover, come prima quando c’era anche Skorupski. Non è per quello che è successo giovedì: Ravaglia è stato dispiaciuto come tutti, ma sappiamo quanto sia difficile stare tra i pali. Sappiamo che si allena benissimo, è un ragazzo di Bologna e si è fatto trovare pronto. Nella vita di un calciatore capitano le giornate storte, quando tornerà in campo giovedì prossimo farà una grande gara, lui ci tiene particolarmente alla sua società».

ORSOLINI – «Lui si aspetta di tornare a fare quello a cui ha abituato i suoi tifosi e il club. Non è contento di questo periodo, a lui il gol manca e speriamo possa essere la giornata giusta. Abbiamo bisogno di lui per restare attaccati al settimo posto: oggi è una partita da vincere».