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Bologna, Di Vaio fa chiarezza: «Ecco perché gioca Pessina. Orsolini non è contento di questo periodo, abbiamo bisogno di lui!»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 giorni ago

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Di Vaio

Bologna, Marco Di Vaio ha parlato così prima del match contro il Lecce valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26

Marco Di Vaio ha parlato a DAZN prima di Bologna Lecce.

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PESSINA – «La scelta di Pessina è stata presa come normale turnover, come prima quando c’era anche Skorupski. Non è per quello che è successo giovedì: Ravaglia è stato dispiaciuto come tutti, ma sappiamo quanto sia difficile stare tra i pali. Sappiamo che si allena benissimo, è un ragazzo di Bologna e si è fatto trovare pronto. Nella vita di un calciatore capitano le giornate storte, quando tornerà in campo giovedì prossimo farà una grande gara, lui ci tiene particolarmente alla sua società».

ORSOLINI «Lui si aspetta di tornare a fare quello a cui ha abituato i suoi tifosi e il club. Non è contento di questo periodo, a lui il gol manca e speriamo possa essere la giornata giusta. Abbiamo bisogno di lui per restare attaccati al settimo posto: oggi è una partita da vincere».

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