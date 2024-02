Bologna Fabbian: «I tifosi ci hanno aiutato a vincere»

Le parole di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, dopo la vittoria dei rossoblu contro il Sassuolo

Giovanni Fabbian ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

GOL – «Sono molto contento per il gol e per la vittoria che mancava da un po’, non è stato un gol semplice ma mi piace inserirmi e sono stato bravo a scegliere il momento giusto. Il mio compagno è stato bravo a mettermi la palla».

A QUANTI GOL VUOLE ARRIVARE – «Se arriva il gol sono ancora più felice, ma stasera era importante la vittoria. Siamo una squadra che gioca in questo modo, tutti ci mettiamo a disposizione cercando di contribuire. L’importante è dare sempre il massimo, indipendentemente dalla posizione. Quando sbaglio mi riguardo per capire dove migliorare».

COSA HA FATTO LA DIFFERENZA – «Non è stata una partita facile, ma abbiamo tenuto da grande squadra vincendola con l’aiuto del pubblico».

CENTRAVANTI AGGIUNTO – «Trovarmi accanto a Zirkzee è fondamentale, perché con i nostri movimenti ci liberiamo spazi vicenda».

COME FESTEGGERA’ – «Con la mia famiglia, abbiamo un giorno libero e starò con loro».

GUARDERA’ INTER-JUVE – «A me piace il calcio, la guarderò con la mia ragazza».