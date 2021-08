Bologna, Fenucci su Tomiyasu: «È nostro e può restare, non ci sono trattative»

L’a.d. del Bologna Fenucci ha parlato delle voci di mercato su Takehiro Tomiyasu

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Marko Arnautovic ha parlato delle voci di calciomercato su Takehiro Tomiyasu.

«È un calciatore del Bologna e può rimanere del Bologna. Ci sono interessi di diversi club per lui come ce ne sono e ce ne sono stati per altri giocatori. Al momento trattative avviate non ce ne sono e non è detto che le vogliamo portare avanti. Dal ritorno in Serie A abbiamo investito molto, per cui come tutti prima o poi potremo prendere in considerazione qualche cessione ma al momento non ci sono trattative avanzate. Non è detto che il gruppo non possa rimanere questo fino alla fine».