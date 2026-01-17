Bologna Fiorentina rinviata dopo la morte di Rocco Commisso? Cosa filtra e quando potrebbe essere recuperata

Bologna Fiorentina rinviata dopo la morte di Rocco Commisso? La possibile decisione della Lega Serie A e le novità sul recupero

Una notizia drammatica ha squarciato la notte del calcio italiano, lasciando attonito tutto l’ambiente sportivo. La Fiorentina piange la scomparsa del suo Presidente, Rocco Commisso. L’imprenditore italo-americano si è spento lasciando un vuoto incolmabile. Di fronte a una tragedia di tale portata, il calcio giocato passa doverosamente in secondo piano. La Lega Calcio è chiamata in queste ore a ufficializzare una decisione che appare non solo corretta, ma inevitabile e doverosa: il rinvio della partita di campionato tra Bologna e Fiorentina, originariamente in programma per questa domenica allo stadio Dall’Ara.

Un atto dovuto e il problema calendario

Rinviare il “Derby dell’Appennino” è l’unico modo per permettere al club, alla squadra e a tutto il calcio italiano di onorare la memoria di Commisso e stringersi attorno alla famiglia. Tuttavia, dal punto di vista logistico, la decisione apre uno scenario estremamente complesso per gli uffici della Lega. Trovare una data libera a stretto giro di posta appare un’impresa quasi impossibile. Il motivo risiede nel cammino positivo di entrambe le squadre, ancora in corsa su tutti i fronti e con un calendario intasato da impegni infrasettimanali tra coppe nazionali ed europee.

L’ingorgo europeo e la Coppa Italia

Analizzando l’agenda, non esiste uno slot libero fino alla fine di febbraio. Il Bologna è atteso da un tour de force: in Europa League dovrà affrontare gli scozzesi del Celtic e il Maccabi, mentre in Coppa Italia se la vedrà ai quarti di finale contro la Lazio. Situazione speculare per la Fiorentina: i viola devono ancora disputare gli ottavi di Coppa Italia contro il Como e, soprattutto, sono attesi dal doppio confronto decisivo in Conference League. L’avversario sarà lo Jagiellonia, club polacco che contenderà ai toscani il passaggio del turno.

L’ipotesi marzo

Dunque, quando si giocherà? Quello che appare certo è che il recupero non potrà avvenire prima di marzo. Se il percorso europeo delle due formazioni dovesse proseguire, la prima data utile slitterebbe ulteriormente. Nel caso in cui una delle due dovesse fermarsi a febbraio nelle competizioni UEFA, si aprirebbe uno spiraglio per un recupero infrasettimanale a inizio primavera. Ora, però, è il momento del silenzio e del cordoglio.