Thiago Motta su Bologna Fiorentina: «Vogliamo fare bene. Sul rinnovo...»

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Bologna Thiago Motta in vista del match contro la Fiorentina

Alla vigilia della sfida tra Bologna e Fiorentina, il tecnico rossoblu Thiago Motta ha parlato così in conferenza stampa.

«Noi vogliamo fare bene, rimediare a quello che è successo in Coppa Italia: puntiamo anche molto sulla carica dei nostri tifosi. Stiamo bene, abbiamo ritrovato anche la vittoria e questo aiuta. E con questo entusiasmo che si respira la squadra può lavorare ancora meglio che in precedenza. Fabbian? Giovanni da quando è arrivato è cresciuto tanto, si allena forte, ha grandi caratteristiche tecniche e fisiche. Rinnovo? So che i tifosi mi vogliono qua, ma ancora non ho novità»