Bologna Friburgo, Grifo: «Esperti, non vecchi. Ce la godiamo senza pressione, mica dobbiamo vincere l’Europa League». Le parole del fantasista italo-tedesco

Vincenzo Grifo, fantasista italo-tedesco del Friburgo, si prepara ad affrontare il Bologna in una sfida europea che lo vede protagonista contro una squadra del suo Paese. Con un pezzo di cuore in Italia e l’altro in Germania, Grifo analizza la partita e il momento del suo Friburgo, tra ambizioni europee e un sogno azzurro mai sopito, rilasciando queste dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

FRIBURGO ETA’ MEDIA ALTA – «Ma c’è l’esperienza. E inoltre abbiamo fatto 4-5 acquisti, per ringiovanire la rosa, di qualità, come il bomber 22enne Matanovic e il 23enne Suzuki».

IL PORTIERE ATUBOLU – «Grande talento, 23 anni, proprio di Friburgo: è atletico, 190 cm. È dura superarlo».

GLI OBIETTIVI – «Intanto stare sempre bene fisicamente. Obiettivo? Dopo il 2-1 al Basilea, passare il girone. E ci godiamo la Coppa, questa avventura, e ci divertiamo. Liberi da pensieri, senza pressione, noi non dobbiamo mica vincerla».

HA VISTO IL BOLOGNA – «Sì con il Villa e il Lecce. Ha molta qualità, gente come Orsolini e Bernardeschi, e poi dico Freuler e Immobile, anche se non c’è ora, molta qualità».

RICORDA ITALIA-ESTONIA 4-0 – «E certo: doppietta mia, gol di Orsolini e Bernardeschi. Bravi ragazzi, con i piedi di qualità, meravigliosi. L’Italia? Non ho sentito il ct Gattuso, non ci vado da 2 anni, ma ci spero sempre. Voglio fare gol e dimostrare di avere ancora la qualità per l’azzurro».