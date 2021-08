Bologna, Medel: «E’ il momento giusto per tornare al Boca»

Gary Medel, centrocampista cileno in forza al Bologna, ha lasciato aperta la porta ad un suo ritorno in Argentina

Intervistato dai media ufficiali del Boca Juniors, in occasione del derby con il River Plate, il centrocampista Gary Medel ha aperto alla possibilità di un ritorno in Argentina:

«Il momento giusto per tornare al Boca sarebbe ora. Ho già 34 anni e non so quanto potrò giocare ancora. L’anno scorso è stato complicato per i molti infortuni ma ho giocato la Copa America e ora mi sento bene, mi sento in ottima forma».