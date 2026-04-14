Bologna, in tre lavorano a parte mentre Skorupski…Ultimissime sugli infortunati in vista del ritorno contro l’Aston Villa

Bologna, tre giocatori lavorano a parte ma Skorupski…Cosa filtra sugli infortunati in vista del ritorno di Europa League contro l’Aston Villa

Il Bologna ritrova il sorriso in campionato e si prepara con rinnovata fiducia alla sfida più delicata dell’anno. Nell’ambito della 32ª giornata di Serie A, la formazione rossoblù ha infatti superato agevolmente il Lecce con un rotondo e meritato 2-0 casalingo, maturato grazie alle preziose firme d’autore di Freuler e Orsolini. Un successo vitale per il morale, che proietta immediatamente l’intero ambiente verso il fondamentale e imminente impegno continentale.

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Ripresa degli allenamenti a Casteldebole: il punto sull’infermeria

Senza concedersi un attimo di respiro, la rosa si è ritrovata già questa mattina presso il centro tecnico di Casteldebole. L’obiettivo è preparare nei minimi dettagli la complicatissima e affascinante trasferta di Birmingham contro l’Aston Villa, match valido per il decisivo atto di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Il programma dell’allenamento odierno è stato diviso in due fasi: è andata in scena una fisiologica seduta di scarico dedicata esclusivamente ai calciatori maggiormente impiegati contro i salentini, affiancata da un allenamento a ritmi più alti sul campo per il resto del gruppo. L’infermeria resta però un tema scottante da gestire con cautela: Lykogiannis, Dominguez e Dallinga hanno infatti svolto una seduta differenziata per smaltire i rispettivi acciacchi, mentre l’estremo difensore Skorupski ha effettuato dei lavori specifici in palestra.

Il piano di Italiano per ribaltare il risultato del Villa Park

Mister Vincenzo Italiano e il suo staff stanno lavorando senza sosta per tentare di recuperare il maggior numero possibile di infortunati in vista di quella che rappresenta senza dubbio la partita più importante della stagione. Il percorso in campionato è stato purtroppo compromesso dai numerosi e inattesi passi falsi registrati soprattutto nella prima parte dell’anno. Per mantenere vivo l’entusiasmo dell’appassionata tifoseria felsinea e continuare a sognare un traguardo di prestigio, il Bologna è chiamato a una vera e propria impresa sportiva al Villa Park.

In Inghilterra servirà una prestazione perfetta per rimontare il 3-1 dell’andata. Un passivo decisamente amaro, scaturito nonostante una grandissima gara dei rossoblù, condizionata in maniera letale da tre errori individuali che hanno spianato la strada ai gol della temibile formazione guidata da Unai Emery. Proprio in ottica rimonta, nell’ultimo turno di campionato, il tecnico ha saggiamente deciso di far riposare gran parte dei giocatori più in forma, per poter contare sulla miglior condizione fisica possibile e tentare il tutto per tutto.