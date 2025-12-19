Bologna Inter, parla ds Di Vaio: «Come ha detto Italiano è un sogno conquistato sul campo e ora vogliamo provare a essere all’altezza»

Bologna Inter, parla ds Di Vaio a poche ore dalla sfida di Supercoppa Italiana contro i nerazzurri di Chivu: le parole

Nel giorno di Bologna Inter, il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio, intervistato dal Corriere dello Sport, si è espresso così.

SEMIFINALE APERTA QUELLA DI OGGI – «Beh, dobbiamo sempre tenere i giri al massimo per essere al livello delle altre, però come ha detto Italiano è un sogno conquistato sul campo e ora vogliamo provare a essere all’altezza».

400 TIFOSI ROSSOBLÙ QUI A RIAD, GIOCHEREMO PER LORO? – «È tutto per loro. Il viaggio complicato conferma ancora quanto tengano alla squadra. Anche per la gente è stato un percorso lungo, troppi anni e molti frangenti delicati: hanno sofferto e ora si godono la gioia. Siamo felici per loro e di poterla condividere insieme. E siamo onorati di rappresentare nell’élite una città importante come Bologna e un club che ha fatto la storia del calcio italiano: il nostro dovere è di mantenere l’entusiasmo più alto possibile».

IL BOLOGNA NON SI PONE LIMITI – «Vogliamo giocarcela con tutti con la filosofia insegnata dall’allenatore: l’obiettivo è stare nelle zone alte della classifica a marzo e rientrare in Europa»

