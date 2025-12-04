Bologna, Italiano analizza: «Il secondo tempo è stato molto positivo. La notizia più bella è il rientro di Immobile, ecco perchè»

Bologna, le parole di Italiano : «Il secondo tempo è stato molto positivo. La notizia più bella è il rientro di Immobile»

Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia, giunti alla quinta sfida dopo i primi quattro verdetti che hanno già visto Inter, Juventus, Atalanta e Napoli conquistare il passaggio del turno.

Il derby emiliano tra Bologna e Parma si è concluso con il successo dei rossoblù per 2-1. La squadra di Vincenzo Italiano approda così agli ottavi, dove affronterà la vincente del match tra Lazio e Milan, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 21.

Al termine della gara, l’allenatore del Bologna ha rilasciato le sue impressioni ai microfoni di Sport Mediaset, commentando la prestazione dei suoi e il prossimo impegno in Coppa.

PAROLE – «Sull’1-1 abbiamo cercato di allontanare i riferimenti mettendo dentro tutti quelli che avevano e siamo stati premiati. Il secondo tempo e stato molto positivo»

IMMOBILE – «La notizia più bella è il rientro di Ciro che sta bene sia fisicamente sia mentalmente. Prima di farsi male, questa opzione del secondo attaccante l’abbiamo provata e ora torniamo a proporla perché si crea pericolo con loro. Adesso capiremo se metterli dall’inizio o a gara in corso. Ciro per noi lì è troppo importante, e micidiale sull’attacco della profondità»

FIORENTINA – «Firenze è una piazza che ti spinge, però pretende nel momento in cui le cose vanno così male c’è da dare una sterzata. In società c’è gente fantastica e di tutti ho un bel ricordo»

