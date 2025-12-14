Bologna Juve, parla Spalletti nel post gara: «Vittoria più bella? Sicuramente sì. Bisogna dire bravi ai miei calciatori. Openda ha forza, strappo, è potente e veloce»

Bologna Juve, le dichiarazioni del tecnico bianconero Luciano Spalletti nel post partita a Dazn: «Bisogna dire bravi ai miei calciatori»

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha analizzato ai microfoni di DAZN il match di Serie A Bologna Juve. Ecco le parole raccolte da JuventusNews24:

VITTORIA PIU’ BELLA E IMPORANTE – «Sicuramente sì. Incontravamo una squadra con forza e valore e che ha anche entusiasmo. Basta vedere dov’è in classifica. È una squadra costruita bene che anche in 10 ci ha creato difficoltà. Hanno una mentalità precisa, aver vinto qui ci porta ancora più merito. Bisogna dire bravi ai miei calciatori».

PRESTAZIONE – «Se non fai risultato e non migliori… Ma io delle cose fatte bene le avevo viste durante gli allenamenti. Soprattutto questa settimana, lo avevo detto anche alla dirigenza: li avevo visti reattivi. C’era bisogno di una vittoria che dava tranquillità, spero che ora si dia continuità a questa prestazione. La prestazione viene poco valutata nel calcio. Oggi la Juve è stata per 90 minuti nel cuore della partita, è andata oltre i duelli che ti impone il Bologna».

CABAL – «Cabal deve imparare a correggere la sua emozione. È un cavallo, ha gamba e forza, continui 100 metri a tutto fuoco. Anche quello è talento, non solo quello di chi fa i colpi di tacco. Può fare 100 metri per 20 volte. Poi è forte di testa e non subisce l’uno contro uno. Poi nelle partite giocate finora è stato troppo sporco per il suo livello. Per quello gli ho rotto le scatole».

OPENDA – «David è un calciatore differente, che lega il gioco. embra più una seconda punta che una prima punta perché viene più a legare. Openda ha più forza, strappo, è potente e veloce. In partite come questa si trova più a suo agio. È stato un po’ avvantaggiato dal tipo di gioco del Bologna».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

