Bologna, Karlsson: «Non mi aspetto di giocare adesso...»

Kazper Karlsson, centrocampista del Bologna, ha parlato del suo momento in rossoblù ai microfoni di Fotbollskanalen. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Bologna? Gioca un calcio molto divertente, ho l’impressione che sia un bel gioco e che mi farà crescere. Non mi aspetto di giocare adesso, ma è un progetto che sembrava molto interessante. Come mi sono approcciato al mondo felsineo? Nella prima parte del 2024 lentamente. In estate sarò lì e cercherò di competere sul serio. In questo semestre mi occuperò di tutto, dalla lingua al resto. Poi vedremo quanto andrà velocemente il mio apprendimento».