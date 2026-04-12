Lecce, Di Francesco sicuro: «Non bisogna mollare, perchè mancano sei partite. Per i nostri tifosi bisogna lottare e non mancare d’intensità e voglia»

Bologna Lecce, nel post gara Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida che si è giocata al Dall’Ara

Nel post gara di Bologna Lecce, Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi:

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PAROLE – «Abbiamo, ovviamente, sprecato una grande opportunità all’inizio. Come con l’Atalanta, una volta subito il primo gol, non siamo piu stati compatti. Non bisogna mollare, perchè mancano sei partite. Abbiamo subito troppo il Bologna ed è un qualcosa che ad inizio stagione non sarebbe successo»

STULIC – «Credo che il risultato condiziona tutto, dobbiamo lavorare meglio sull’identità, e ti dico perchè: se al primo gol ci si perde, devo trovare le corse giuste e lavorare su questo, perchè abbiamo subito due gol da nostri errori grossolani. Bisogna imparare e non ripetere questi errori nelle ultime sei partite»

TIFOSI – «La spinta dei nostri tifosi è fondamentale, però loro ovviamente si aspettano di essere ricambiati. Il Bologna non ha bisogno di regali fatti da noi per batterci. Per i nostri tifosi bisogna lottare e non mancare d’intensità e voglia»