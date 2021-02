Bologna, Mihajlovic su Niang: «Problema umano più che calcistico»

Sinisa Mihajlovic ha parlato dell’affare sfumato di calciomercato, ovvero portare Niang al Bologna: ecco le sue dichiarazioni

Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Bologna. Ecco le dichiarazioni su Niang, affare sfumato nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato con la spiegazione del tecnico.

NIANG – «Non parlo di giocatori che non alleno. Dico solo che la colpa non è nostra, ma non aggiungo altro. Sicuramente il problema è stato più dal punto di vista umano che calcistico».