Bologna, Mihajlovic e il turnover per Arnautovic: «Non è qui per riposare»

In conferenza stampa alla vigilia dell’Inter, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche di Marko Arnautovic

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Inter. Tra gli argomenti trattati anche il possibile turno di riposo per Arnautovic.

«E poi chi gioca? Io? Arnautovic è venuto qua per giocare non per riposare. Se può fare tre partite in Nazionale può farle anche qui. Gioca se sta bene ma anche se non sta bene».

LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE