Bologna, Mihajlovic: «Se sbagli così tanto il pareggio è giusto»

Sinisa Mihajlovic ha parlato dopo il pareggio tra il suo Bologna e la Salernitana: le dichiarazioni del tecnico serbo

Sinisa Mihajlovic ha parlato a Dazn dopo Bologna-Salernitana.

LE PAROLE – «Il nostro problema è che non abbiamo rabbia per chiudere la partita o difendere il risultato di vantaggio. Abbiamo avuto circa dieci occasioni, abbiamo sbagliato anche dei gol clamorosi. Questa rabbia bisogna averla dentro, non si può allenare. Segniamo poco e alla fine subiamo sempre. Ci è mancata fisicità nel primo tempo, allora ho cercato di cambiare gli esterni tipo e ho inserito Soriano. Però quando sbagli tutte queste occasioni il pareggio è il risultato più giusto».