Odgaard: «Vi spiego perché Thiago Motta è un allenatore top»

Jens Odgaard, giocatore del Bologna, ha parlato di Thiago Motta a margine della sua conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sono sempre stato attratto dall’interessamento del Bologna, è stato per me sempre interessante, avevo già in testa da tempo questa squadra e ho colto l’opportunità quando è capitata a gennaio. Credo che avere un gruppo così sia meglio, crea tanta competizione nel gruppo, ma ci aiuta a tutti nel supportarci per fare bene, per cercare di dare il meglio e di migliorarci. La filosofia dell’allenatore è quella di dare il meglio negli allenamenti per dimostrare di poter giocare dal primo minuto nel week-end. Thiago Motta è un allenatore top, ha avuto un approccio molto diretto con me, mi ha detto cosa si aspetta dai giocatori e cosa si aspetta da me, questo è molto importante per un giocatore».