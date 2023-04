Bologna-Posch, il futuro in una partita: le ultime

Il futuro di Stefan Posch al Bologna è nel destino di una sola partita, al prossimo match arriva il riscatto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore verrà riscattato dai felsinei al raggiungimento del 60% delle partite in stagione. Dunque mancherebbe soltanto un match per raggiungere la percentuale e far scattare la clausola dell’obbligo.