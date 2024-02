Bologna Saelemakers: «Zirkzee “puzza” di calcio, bellissimo giocare con lui»

Le parole di Alexis Saelemaekers, centrocampista del Bologna, dopo la vittoria dei rossoblu contro il Sassuolo

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Siamo entrati bene in partita nel secondo tempo, ho provato a fare il mio per aiutare la squadra e sono molto contento. Sapevamo che il Sassuolo è una squadra che pressa, ma sapevamo anche che non potevano farlo tutta la partita e al momento giusto gli abbiamo fatto male. Siamo una grande squadra, sono contento anche per Orsolini».

GIOCARE CON ZIRKZEE – «Zirkzee è un giocatore che, perdonatemi il termine, puzza di calcio. Giocare con lui è bellissimo».

EUROPA PIU’ VICINA – «No, pensiamo partita dopo partita».