Bologna Salisburgo, Italiano nel post partita: «Abbiamo fatto una grande partita ma sul 3-1 i ragazzi...»

Bologna Salisburgo, il tecnico dei rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Europa League

Nel post gara della sfida europea, il tecnico dei rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Le sue parole:

PAROLE – «I ragazzi sul 3-1 hanno abbassato l’attenzione e abbiamo subito tre conclusione pericolose. Per il resto, abbiamo fatto una grande partita. I difensori sono stati bravi a non permettere loro di venire dentro il campo, e quelli davanti a finalizzare le azioni create. Mancano ancora tre partite, in una classifica corta e ricca di stravolgimenti. In Europa tante squadre portano dentro gli esterni per creare gli uno contro uno dentro al campo, l’anno scorso ci è capitato tante volte in Champions. E’ una fatica ulteriore per i difensori, ma nel momento che la riconquisti e riesci a essere pericoloso e concreto porti il risultato.

In queste partite ho notato che gli altri cercano di trovare soluzione soprattutto dentro al campo, ma quando gli riconquisti palla puoi fargli male. Abbiamo giocato contro squadre ricche di giocatori brevilinei contro cui dobbiamo ripiegare. Oggi ne abbiamo fatti 4 e potevamo farne ancora di più: siamo stati bravi. Bernardeschi è arrivato da un calcio meno intenso rispetto a quello europeo. All’inzio gli dissi che doveva adattarsi ad un ritmo diverso da quello a cui era abituato. Doveva solo fare uno switch mentale per esprimersi al meglio. Come calciatore non si discute»

