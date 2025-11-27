Bologna Salisburgo, Italiano nel pre partita: «Abbiamo cercato di vedere qualche punto debole e cercare di sfruttare questa cosa»

Bologna Salisburgo, il tecnico dei rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara della sfida di Europa League

Nel pre gara della sfida europea, il tecnico dei rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, sottolineando l’importanza dell’appuntamento al Dall’Ara e le aspettative della squadra in vista di un match che può pesare molto sul cammino del Bologna.

PAROLE – «Il lavoro più difficile per un allenatore è di trasferire il proprio pensiero a tutti, anche se è obbligato a farlo recepire a tutti. Chiaramente nell’arco di una stagione ci sono tanti allenamenti e tante partite: c’è chi merita qualche minuto in più, qualche maglia da titolare in più.

Però con tutte queste partite si fa fatica a recuperare al 100%, il rischio di infortuni è elevatissimo. Non si riesce mai a capire, queste rotazioni se continuano a pagare cerchiamo di continuare a farle. Quando un ingranaggio inizierà a incepparsi, dovremo trovare una soluzione: come le trovi in campo devi trovarle anche nella gestione. Salisburgo? Una squadra giovane, ha entusiasmo, sono primi in classifica nel loro campionato. Abbiamo cercato di vedere qualche punto debole e cercare di sfruttare questa grande densità nella loro metà campo.»

ORSOLINI-BERNARDESCHI – «L’anno scorso avevamo utilizzato spesso Ndoye sul piede forte, per la sua velocità: Bernardeschi lo ha fatto spesso alla Juve e negli anni in Canada, è bravo a lavorare anche sul binario. Sta bene, vediamo se riesce a sfruttare l’entusiasmo e la grande gioia del gol di Udine. Sono convinto di sì, ha voglia di essere importante, anche in una mattonella diversa da quella dove ha giocato ultimamente»

