Bologna-Sampdoria highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna, i rossoblù di Sinisa Mihajlovic affrontano i blucerchiati di Marco Giampaolo. Bologna quartultimo in classifica con 31 punti e reduce dal pareggio di Firenze; Sampdoria (48) nona e proveniente dal successo nel derby contro il Genoa. Nella sfida d’andata, successo blucerchiato al ‘Ferraris’ per 4-1. Adesso è di nuovo Bologna contro Sampdoria: felsinei per tenersi fuori dalla zona retrocessione, liguri per continuare a credere nel piazzamento europeo. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

BOLOGNA-SAMPDORIA 1-0: Si sblocca la gara al Dall’Ara, Bologna in vantaggio grazie all’autorete di Tonelli! Calcio di punizione insidioso di Pulgar, il pallone toccato da Audero finisce sulla traversa e si impenna. Tonelli, nel tentativo di anticipare Sansone, tocca di ginocchio e manda il pallone nella sua porta

BOLOGNA-SAMPDORIA 2-0: Una magia di Pulgar! Punizione da posizione defilatissima: il cileno va direttamente in porta e toglie le ragnatele dall’incrocio con un destro a giro che Audero può soltanto sfiorare

BOLOGNA-SAMPDORIA 3-0: Krejci cambia fronte nei pressi del vertice dell’area: pallone per Orsolini, che calcia in porta con un’acrobazia. Ancora un’indecisione di Audero, che non trattiene un tiro all’apparenza innocuo che vale il tris degli emiliani

