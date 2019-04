Bologna-Sampdoria DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Bologna-Sampdoria, 33ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Come in Parma-Milan, anche a Bologna si incrociano lotta per la salvezza e rincorsa all’Europa: per i felsinei tre punti sarebbero assolutamente fondamentali, mentre gli ospiti cercano di accorciare la distanza sulle posizioni europee, magari sfruttando qualche risultato favorevole sugli altri campi. Gara particolare per Mihajlovic, ex che sentirà tantissimo la gara

Bologna-Sampdoria: pagelle e tabellino

In attesa di comunicazione

Bologna-Sampdoria: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Bologna-Sampdoria: formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Kreijci, Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Bologna-Sampdoria: probabili formazioni

Confermato il 4-2-3-1 con ballottaggio Mbaye-Krejci a sinistra (Dijks squalificato) e Dzemaili-Poli in mediana con i primi favoriti. Nel caso in difesa a destra gioca Calabresi. Conferme per Danilo-Lyanco dietro. In attacco Palacio con Orsolini-Soriano-Sansone alle spalle. Destro recuperato ma solo per la panchina.

Marco Giampaolo va verso la conferma dell’undici che ha battuto il Genoa nel derby della Lanterna. L’unico ballottaggio potrebbe essere sulla corsia di destra ma Sala è comunque in vantaggio su Bereszynski con Colley confermato al fianco di Andersen.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Mbaye; Dzemaili, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All: Mihajlovic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All: Giampaolo

Bologna-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

Bologna-Sampdoria sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport (canale 254 satellitare in HD e canale 385 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.