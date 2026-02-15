Bologna, Sartori chiaro: «Italiano? Abbiamo immensa fiducia, continueremo con lui! Sul tema rinnovi vi rispondo così»

Bologna, il direttore sportivo Giovanni Sartori ribadisce la piena fiducia del club al tecnico Vincenzo Italiano: le parole prima del match col Torino

A pochi istanti dal fischio d’inizio della sfida contro il Torino guidato da Marco Baroni, il Responsabile dell’Area Tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento critico dei Rossoblù. La squadra, reduce dalla dolorosa eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio di Maurizio Sarri e dal recente ko in campionato contro il Parma, necessita di una scossa immediata. Il dirigente ha voluto sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, ribadendo la totale e immensa fiducia nel tecnico Vincenzo Italiano: la società è compatta e il progetto tecnico prosegue saldamente nelle sue mani.

Sartori ha poi toccato temi d’attualità come le recenti polemiche arbitrali e le incertezze della Nazionale, usandole come parallelo per le difficoltà emotive dei Felsinei. Tuttavia, il messaggio più forte è stato rivolto allo spogliatoio riguardo la questione contrattuale. Il direttore ha negato categoricamente che le trattative per i rinnovi di pedine chiave come l’esterno Riccardo Orsolini, il centrale colombiano Jhon Lucumí e il mediano svizzero Remo Freuler stiano influenzando le prestazioni. I contratti non possono essere un alibi per il gruppo: servono risultati sul campo, indipendentemente dalle situazioni amministrative dei singoli.

MOMENTO – «Bisogna provare a uscire da questo periodo. Se avessimo una ricetta l’avremmo usata per uscire da questo periodo altalenante. Siamo fiduciosi e speriamo di uscirne. Un po’ di preoccupazione c’è. Se pensi al mondo arbitrale ieri c’è stato un episodio che ha fatto discutere. In Nazionale dobbiamo ancora andare al Mondiale. Siamo in difficoltà un po’ come il Bologna».

ITALIANO? – «Non ha nessun problema, abbiamo immensa fiducia e continueremo con lui».

TEMA RINNOVI – «Non capisco questa problematica. Ci sono squadre con 6/7 giocatori in scadenza e giocano bene. Il nostro periodo complicato sembra che sia legato ai rinnovi di Orsolini, Lucumi e Freuler. Non sono problemi, noi dobbiamo fare i risultati. I contratti non centrano niente con il nostro periodo fino ad oggi».