Bologna: se parte Destro ecco le alternative per l’attacco

Il Bologna pensa già ad un possibile sostituto per il centravanti Mattia Destro, seguito dalla Sampdoria

Ultimi movimenti anche per il Bologna che sta cercando di chiudere al meglio il calciomercato estivo. In ballo per gli emiliani c’è la trattativa con la Sampdoria che vuole il centravanti Mattia Destro, dopo che i blucerchiati non sono riusciti a chiudere per Simone Zaza del Valencia. I rossoblù sembrano disposti a far partire il giocatore e stanno cercando in quest’ultima ora di mercato un possibile sostituto. Se dovesse concludersi la trattativa con la Samp, il Bologna vorrebbe portare alla corte di Filippo Inzaghi un attaccante in grado di sostituire il giocatore, classe 1991. Sul taccuino della dirigenza emiliana sono due i nomi più caldi: Gianluca Lapadula, che è nel mirino di diverse società, e Marcello Trotta attualmente in forza al Sassuolo che sembra essere già stato contattato dall’Udinese. Quest’ultima ora di mercato risulterà, dunque, decisiva per Destro e per il Bologna in vista della prossima stagione.