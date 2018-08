Zaza-Sampdoria non è ancora fatta: si inserisce il Torino

La Sampdoria ha l’accordo con il Valencia per Simone Zaza ma non ci sono ancora le firme e il Torino può inserirsi

Intrigo Simone Zaza? La Sampdoria è vicina a chiudere l’accordo con l’attaccante del Valencia per un totale di 14 milioni di euro ma non ha ancora definito gli ultimi dettagli e non ha ancora le firme sui contratti. Il Torino, che ha trattato il giocatore anche nella notte, non si è dato per vinto e non vuole darsi per vinto e può inserirsi nell’affare.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, l’accordo tra Sampdoria e Valencia potrebbe non bastare. Il Toro non molla la pista Zaza e può tentare un nuovo inserimento a sorpresa. L’accordo tra le parti c’è ma il mercato chiude alle 20 e potrebbero esserci delle clamorose sorprese.