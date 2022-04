Bologna, Theate: «Giochiamo tutti per Mihajlovic»

Il difensore del Bologna Theate ha parlato prima della partita contro la Juventus

Il difensore rossoblù Theate è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Juventus e Bologna. Di seguito le sue parole.

THEATE – «Cosa mi ha detto Mihajlovic? Lui è contento di come abbiamo giocato contro Milan e Sampdoria, spero che lui sia contento di come gioco anche io. Giochiamo tutti per lui, perché è un momento difficile. Speriamo di prendere punti qui e fare una grande partita per lui e anche per il Bologna».