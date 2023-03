Bologna, Thiago Motta: «Arnautovic e Zirkzee ci saranno contro il Torino»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Torino

ABBONDANZA ROSA – «Vivo la situazione esattamente come prima, chiedo massimo impegno in allenamento per preparare al meglio la partita e affrontare in questo caso una buona squadra come il Torino».

BOLOGNA CAMALEONTICO – «Quando giocavo dovevamo sempre rispettare alcune caratteristiche per giocare bene di squadra, ma la decisione la prende sempre il giocatore. Anche adesso, i ragazzi hanno dei doveri, ma quando sono in campo sono loro a decidere cosa fare».

TORINO – «Sappiamo che il Torino è una squadra fisica che gioca bene a calcio. Sono difficili da affrontare e come sempre penserò a cosa può incidere per fare le mie scelte, in questo caso sicuramente la fisicità è un fattore importante».

ARNAUTOVIC-ZIRKZEE – «Stanno bene, saranno in gruppo per la sfida contro il Torino».