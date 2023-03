Bologna, Thiago Motta: «Arnautovic? Mi aspetto qualcosa in più dai leader in squadra»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match contro la Lazio

PAROLE – «Arnautovic? Preferisco parlare di un merito degli altri che un demerito di un giocatore. Lo stiamo aspettando, avrà il suo momento, era fuori da 40 giorni. Mi aspetto qualcosa in più dai leader in squadra, non solo da luo, ma anche da Lorenzo da Gary, da Soumoaoro. Torino? non abbiamo giocato per i primi 30/35 minuti. La sconfitta è difficile da digerire ma già in partita abbiamo aggiustato le posizioni in campo, abbiamo ripreso il controllo della palla e del gioco, ma contro il Toro è difficile giocare. Ci pressavano, avevamo pochi spazi perchè sono una squadra che si difende molto bene, difficile creare occasioni pericolose».