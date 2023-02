Bologna, Thiago Motta: «Arnautovic? Oggi ha fatto il primo allenamento con il gruppo. Domani vedremo se...»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza

ARNAUTOVIC – «Oggi ha fatto il primo allenamento con il gruppo. Domani potremo valutare meglio la sua condizione e vedremo se portarlo in panchina».

MONZA – «E’ una squadra che sta molto bene. Paladino sta facendo un grandissimo lavoro e non è un caso se sono l’unica squadra in seria A a non aver perso nel 2023. Il nostro obiettivo è quello di fare una grande prestazione per competere con loro».

INFORTUNI – «Gli infortuni succedono, l’intensità non può e non deve mancare mai perché serve che in ogni partita chi va sul campo deve sempre farlo al 100%. Quelli che sono pronti hanno la fortuna di giocare una partita di calcio contro una buona squadra come il Monza».