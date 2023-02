Bologna, Thiago Motta: «Ci sono tante partite dove tanti giocatori tentano di non giocare e fa male al nostro calcio»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato al termine del match di Serie A perso in casa contro il Monza di Palladino

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN.

FALLO DI MANO – «L’episodio nel primo tempo del fallo di mano di Sensi che è rigore, sono cose che accadono ed è accaduto anche oggi. Svengono per terra, si alza subito, si deve cambiare e sono sempre gli stessi giocatori. Non riusciamo ad andare in avanti, fa male al nostro calcio e dobbiamo giocare comunque. Se riguardate le partite lo fanno sempre, non sono i miei giocatori e non mi permetterei mai. Ci sono tante partite dove tanti giocatori tentano di non giocare e fa male al nostro calcio».

PERDITE DI TEMPO – «Non è il momento, la mia opinione può contare poco soprattutto dopo una sconfitta. Il Monza ha fatto una buona prestazione, gioca bene a calcio e abbiamo affrontato una buona squadra. Tanti giocatori cercano di ingannare l’arbitro».