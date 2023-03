Bologna, Thiago Motta: «Con Arnautovic chiacchierata positiva, Zirkzee sta bene. Orsolini...»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Salernitana

ZIRKZEE E ORSOLINI – «Joshua sta bene, Riccardo sta migliorando, ha fatto differenziato fino a due giorni fa, vedremo se lo porteremo o no, l’importante è che lui sia convinto che può dare un contributo alla squadra. Lui ha sempre voglia di giocare, poi avere voglia e poter giocare è un altro discorso. L’importante è che venga con la squadra quando sarà al massimo. Vedremo. In questa settimana abbiamo cercato di fare una gestione diversa nei primi giorni di allenamento per lui, in base alle sue sensazioni prenderemo la migliore decisione possibile».

ARNAUTOVIC – «Bene come gli altri, abbiamo un allenamento e poi deciderò. Con lui una chiacchierata molto positiva, nulla che il ragazzo non sapesse già. Mi piace come di tutti i ragazzi la loro disponibilità, la voglia di contribuire, possiamo iniziare solo in 11 e deciderò quando sarà il momento per ognuno di loro».