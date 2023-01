Bologna, Thiago Motta: «Oggi prestazione corretta ma contro la Lazio non basta»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Lazio

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Lazio. Le sue dichiarazioni:

«Oggi è stata una partita difficile contro una squadra forte, ho avuto tanti bravi allenatori in carriera e ho cercato di prendere qualcosa da loro. La partita a Udine è stata diversa e abbiamo giocato in modo diverso, i giocatori della Lazio quando hanno il possesso palla ti mettono in difficoltà perché non è facile. Dobbiamo andare su contrasto ed essere più cattivi e sfruttare il recupero palla. Abbiamo dimostrato di esserne in grado, anche se oggi abbiamo fatto una prestazione corretta non serve per poter competere contro la Lazio».

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24