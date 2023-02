Bologna, Thiago Motta: «Godiamo per questa vittoria per come si è giocato»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria in trasferta

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN.

VITTORIA – «Una immagine bellissima quella dell’esultanza con i tifosi, sono in sintonia. Il nostro pubblico viene a vederci perché vede una squadra che gioca insieme, da squadra. Ogni singolo giocatore si mette a disposizione del gruppo e questo è molto bello: per loro e per la nostra gente che viene a sostenerci. Sono delle cose belle da vedere nel calcio. Settimo posto? Godiamo per questa vittoria per come si è giocato, oggi è da godere insieme alla nostra gente per quello che stiamo facendo, per il sostegno dei nostri tifosi e godremo fino a domani, poi si pensa all’Inter».

ATTEGGIAMENTO – «Noi affrontiamo tutte le partite per vincere. Sapendo cosa siamo e dove vogliamo arrivare. Oggi è un’altra dimostrazione che siamo un gruppo che ha un obiettivo in comune e diamo tutto. Hanno fatto bene sia quelli che sono subentrati che quelli che hanno iniziato il match. Meritata questa vittoria».