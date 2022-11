Bologna, Thiago Motta: «I ragazzi sanno cosa voglio. Arnautovic fa la differenza»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 ottenuta contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Thiago Motta ha parlato a Sky Sport dopo Bologna-Sassuolo.

VITTORIA – «Abbiamo dei ragazzi intelligenti che capiscono bene ciò che io voglio vedere sul campo. Arnautovic ha giocato molto bene nel secondo tempo, dietro abbiamo sofferto molto poco».

SOSTA – «Si va al riposo per mettere la squadra in condizioni migliori e sono felice per chi andrà al Mondiale. Al ritorno penseremo a lavorare per mettere la testa sulla Roma. Ci aspetta una gara tosta».

ARNAUTOVIC – «E’ un grandissimo attaccante e lo ha dimostrato nella sua carriera, nella ripresa è migliorato. Con la qualità fisica e tecnica che possiede è uno che può fare la differenza sempre».