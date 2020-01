Bologna, tra i convocati di Mihajlovic non c’è Dzmaili. Cessione vicina

Bologna, Dzemaili non inserito nella lista dei convocati per il match contro la Spal. Cessione sempre più vicina: lo attende la Cina

All’interno della lista dei convocati di Sinisa Mihajlovic per il match di domani contro la Spal non figura il nome di Dzemaili. Chiaro segno di come il centrocampista sia sempre di più sul piede di partenza.

Lo stesso direttore sportivo Bigon ha affermato come sia stato lo stesso giocatore a chiedere la cessione. Sembra avvicinarsi sempre di più lo Shenzhen allenato da Roberto Donadoni.