Bologna, vittoria importante in Europa League. FCSBC battuto per 1-2 - Calcio News 24

Europa League 2025/2026, FCSB-Bologna 1-2: vittoria importante dei rossoblù a Bucarest

Il Bologna conquista una vittoria preziosa in Europa League battendo la FCSB per 2-1 allo stadio National Arena di Bucarest. La squadra di Daniel Niccolini parte fortissimo e in dodici minuti chiude virtualmente la gara, mostrando qualità, intensità e personalità da grande squadra. Con questo successo il Bologna si conferma tra le rivelazioni della stagione europea, proseguendo il proprio cammino europeo con fiducia e consapevolezza.

L’inizio è travolgente: al 9’ Jens Odgaard porta in vantaggio il Bologna dopo un pressing alto di Freuler, che ruba palla sulla trequarti e serve Dallinga sulla sinistra. L’attaccante olandese mette un rasoterra perfetto per Odgaard, che da due passi insacca. Passano appena tre minuti e arriva il raddoppio: ancora Dallinga protagonista, bravo a ribadire in rete la respinta di Tarnovanu dopo un corner battuto da Moro e un tiro di Lykogiannis deviato dalla difesa rumena. Il Bologna domina il campo, controllando il possesso e costringendo la FCSB a rimanere chiusa nella propria metà campo.

Nel primo tempo i felsinei sfiorano più volte il tris con Orsolini, che prima viene fermato dal portiere e poi realizza un gol spettacolare in fuorigioco. Lo Steaua Bucarest reagisce solo nel finale della prima frazione, ma trova sulla sua strada uno straordinario Skorupski, autore di almeno tre parate decisive che mantengono il doppio vantaggio del Bologna.

Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e al 54’ accorciano le distanze con Bîrligea, abile ad anticipare Lucumi e battere Skorupski da distanza ravvicinata. Il gol riapre la partita e costringe il Bologna a difendersi con ordine. Niccolini corre ai ripari inserendo forze fresche come Cambiaghi, Holm e Bernardeschi, che danno nuova energia e qualità alla squadra.

Nel finale, i rossoblù sfiorano più volte il 3-1 con Odgaard e Orsolini, che colpisce anche un palo dopo una splendida azione corale. Nonostante la pressione della FCSB, il Bologna resta compatto e gestisce con maturità gli ultimi minuti, portando a casa una vittoria meritata e fondamentale per la classifica del girone.

Con questo successo esterno, il Bologna dimostra di poter competere ad alti livelli anche in Europa. La squadra di Niccolini esce tra gli applausi dei tifosi presenti a Bucarest e guarda con fiducia alle prossime sfide europee: una notte da ricordare per tutto il popolo rossoblù.