Bonny Inter, martedì le visite: possibile debutto già al Mondiale per Club?

Inter Bonny, accordo già raggiunto con il Parma: martedì le visite mediche e poi volo negli USA per il Mondiale per Club

L’Inter ha trovato il potenziale rinforzo immediato per il proprio attacco al Mondiale per Club. I nerazzurri hanno infatti chiuso l’operazione che porterà Ange-Yoan Bonny dal Parma a Milano per 23 milioni di euro più 2 di bonus. L’attaccante francese, classe 2003, dovrebbe sostenere le visite mediche martedì 1 luglio, firmare il contratto con il club nerazzurro e, a stretto giro, volare negli Stati Uniti per raggiungere i nuovi compagni.

Ma Bonny non sarà soltanto spettatore: l’Inter potrebbe infatti tesserarlo in tempo utile per il debutto nel torneo. Il regolamento del Mondiale per Club prevede infatti la possibilità di aggiungere nuovi calciatori alla lista fino a 24 ore prima dei quarti di finale. La deadline è fissata per mercoledì 3 luglio, giorno precedente alla gara. Se le tempistiche verranno rispettate, Bonny potrà dunque essere inserito ufficialmente nella rosa per la fase a eliminazione diretta.

Naturalmente, prima di pensare al possibile esordio del giovane centravanti, l’Inter dovrà superare il Fluminense agli ottavi. In caso di qualificazione, sarà il tecnico Chivu a valutare l’opportunità di schierare subito il nuovo arrivato o di rinviarne il debutto.

La situazione in attacco, però, potrebbe spingere verso una scelta immediata. Nell’ultimo allenamento Pio Esposito ha accusato un fastidio fisico e non è al meglio. Marcus Thuram è appena rientrato dopo un infortunio e, pur essendo destinato alla titolarità, non è ancora al top della forma. Chivu ha quindi a disposizione i soli Lautaro Martínez e Sebastiano Esposito come alternative affidabili.

L’inserimento di Bonny offrirebbe quindi respiro e soluzioni, in un momento in cui ogni risorsa può fare la differenza.