Bonny Parma, storia finita? Inter pronta ad accelerare per la punta, a Milano sono già certi che...

Bonny Parma, storia finita? Inter pronta ad accelerare per la punta. La rivelazione e il punto sulla trattativa

Il nome di Ange-Yoan Bonny torna ad essere tra quelli in cima alla lista dei desideri del calciomercato Inter. A riportarlo con convinzione è calciomercato.com, che ha spiegato da dove nasce l’interesse da parte dei dirigenti del club nerazzurro per il centravanti del Parma.

BONNY INTER – «Sarà importante aggiungere al reparto offensivo caratteristiche che oggi appartengono esclusivamente a Thuram: fisicità, strappo, progressione, qualità troppo importanti per il gioco di Inzaghi. Ecco perché il direttore sportivo Piero Ausilio si sta guardando intorno, muovendosi all’interno di un recinto che comunque non consente di strapagare. Giovani e con buone prospettive, questi sono i profili che interessano ai nerazzurri e tra questi, per quanto riguarda l’attacco, c’é sicuramente Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 di proprietà del Parma. Il calciatore francese è uno degli elementi di spicco della formazione guidata da Christian Chivu e nel corso di questo campionato di Serie A – il suo primo in carriera – ha lasciato il segno con 6 goal e 3 assist in 35 apparizioni complessive.

L’Inter si sta informando, in Emilia non mancano uomini con cui potersi confrontare e a cui chiedere “recensioni”. A Milano sono certi che Bonny abbia tutto per esplodere da un momento all’altro e sono altrettanto sicuri che ormai la piena maturazione del calciatore sia dietro l’angolo. In poche parole, ora o mai più, perché investire su di lui rappresenta senza dubbio un rischio, ma rimandare ancora potrebbe rendere l’operazione impossibile. Il club di Viale della Liberazione si sta informando, il gradimento è reale, poi bisognerà capire se i nerazzurri decideranno di affondare il colpo, anche cercando di capire le reali richieste del Parma. Bonny è un’idea che solletica, così come piace anche al Napoli di Antonio Conte».