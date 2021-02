Bonolis sulla lite Agnelli-Conte: «Il solito stile Juve…»

Paolo Bonolis ha detto la sua sulla lite di Coppa Italia tra Agnelli e Conte

Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla lite in Coppa Italia tra Andrea Agnelli e Antonio Conte.

«È sempre molto divertente, la signorilità della famiglia Agnelli si è mostrata un’altra volta. Così come Bonucci, che invita a rispettare l’arbitro ed è il primo a strillare sempre, che sia in campo o in panchina. Non so come possa intervenire in una protesta di Conte nei confronti dell’arbitro, da che pulpito. Evidentemente in casa bianconera si usano due pesi e due misure. Gli insulti del presidente Agnelli? Non c’è una caduta di stile congenita, ma un’arroganza che porta a questo, non gli darei troppo peso. Conte troppo sopra le righe? Credo che sopra le righe siano anche e soprattutto gli altri. Conte ha un carattere fiammifero, mi sta bene, ma gli altri non sono angioletti scesi dalle nuvole».